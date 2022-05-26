وقف التزويد المائي عن مناطق في إربد - أسماء

الوكيل الإخباري - قدمت شركة مياه اليرموك الاعتذار من مشتركيها حيث ستضطر الشركة إلى إيقاف التزويد المائي عن عدد من المناطق بسبب عطل فني على محبس التزويد الرئيسي لخزان زبدا.



وقالت الشركة إنه سيجري العمل على استبدال المحبس حيث أن هذا التوقف سيعمل على تأخير برنامج التزويد لمدة لا تقل عن ١٦ ساعة.

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وبينت الشركة أن المناطق التي ستتأثر بهذا التوقف هي: (قصبة إربد "بلدة زبدا فركوح"، إسكان المهندسين، حديقة الاستقلال، مسجد نور العيدي، فاضل الدباس، إسكان جامعة اليرموك، مجمع الدوائر، مدينة الحسن الرياضية وشرق المدينة، منطقة السيفوي، شمال كارفور، دار الحنان، ابان وما حولها، تقبل وأم الجدايل وبيت راس، والتطوير الحضري في بيت راس، إسكان جامعة اليرموك) لواء بني عبيد (شرق دوار صحارى، دوار اللوازم، MK وما حولها، مجمع عمان، المستشفى التخصصي، مستشفى ابن النفيس، الحصن الحي الغربي-أم الهوى، ضاحية الأمير راشد، حي الحتاملة، منطقة السوق، منطقة كنيسة العواذرة).



وأكدت الشركة أنه سيتم استئناف برنامج التزويد فور الانتهاء من أعمال استبدال المحبس.