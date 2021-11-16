الأربعاء 17-11-2021
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عوجان: جامعة مؤتة تعتز بتفردها بالجناح العسكري

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الثلاثاء، 16-11-2021 11:49 م

عوجان: جامعة مؤتة تعتز بتفردها بالجناح العسكري

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، ان الجامعة تعتز بتفردها عن شقيقاتها الجامعات الأردنية الأخرى بوجود جناح عسكري والذي كانت كلية العلوم الشرطية فيه نواة لتأسيس جامعة مؤتة قبل أربعين عاما.

وأشار عوجان خلال محاضرة في أكاديمية الشرطة الملكية حول الجانب التشاركي بين الجامعة ومديرية الأمن العام بحضور آمر الأكاديمية العميد محمد مبيضين وعدد من كبار ضباط الأمن العام المشاركين بدورة الإدارة الشرطية العلي، إلى أن الجامعة خرجت عبر سنواتها الطويلة الآف الطلبة من المدنيين والعسكريين الذين اثبتوا قدرتهم ومهارتهم في كل المواقع التي شغلوها داخل الوطن وخارجه.

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