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الأحد، 01-08-2021 10:25 ص

عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلن منظمو صيف عمان الدولي للتسوق، عن عودة فعاليات مهرجانهم بمشاركة محلية وعربية ودولية خلال شهر أيلول المقبل، بعد غياب قسري جراء أزمة فيروس كورونا.

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وستبدأ فعاليات المهرجان، الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)، يوم 9 أيلول المقبل في المركز الأردني للمعارض والمؤتمرات في مكة مول بالعاصمة عمان، على مساحة 11 ألف متر مربع، وسط التزام تام بالإجراءات الصحية المحددة.

 

وأكد المنظمون في بيان صدر اليوم الأحد، أن المهرجان الذي يستمر عشرة أيام، تشارك فيه شركات من سوريا وفلسطين وإيران وباكستان والسعودية ومصر، بالإضافة لشركات صناعية محلية ستعرض منتجاتها من خلال جناح خاص بها.


وسيفتح المهرجان أبوابه من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا لأصحاب ورجال الأعمال، ومن الثالثة بعد الظهر وحتى الحادية عشرة ليلا أمام الجمهور للبيع المباشر.


واشار البيان الى أن المهرجان سيضم كل القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية، اضافة الى جناح كبير للصناعات الأردنية بمختلف قطاعاتها، وأجنحة أخرى لبقية الدول التي ستعرض منتجاتها أمام الزائرين والبيع المباشر.
وقال مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة، ان مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الذي يقام للمرة 19، يعتبر من أبرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة، كونه يمثل ملتقى للعائلة ويوفر متعة التسوق والترفيه والتسلية والألعاب والهدايا.


واضاف ان المهرجان في دورته الجديدة يركز على الصناعة الاردنية من خلال تخصيص دعم مقدم من غرفة صناعة عمان للمشاركين، داعيا المواطنين لزيارته والاطلاع على الجودة والتطور الكبير الذي وصلته المنتجات الصناعية المحلية.
واوضح انه سيتم تخصيص وقت لأصحاب الأعمال المدعوين من الخارج، للقاء أصحاب المصانع والتجار الاردنيين طيلة أيام المهرجان، للاطلاع على منتجاتهم وعقد شراكات تجارية فيما بينهم وفتح أسواق تصديرية جديدة.


وستقوم ادارة المهرجان بالتعاون مع الجهات الرسمية والرقابية باتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارة زوار المعرض، والتأكد من أخذ المطعوم ولو جرعة واحدة، وتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة المشاركين والزائرين لفعالياته.


 




 

 


 

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