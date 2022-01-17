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الإثنين، 17-01-2022 09:52 م

عويس يخاطب الجامعات لمنع حرمان الطلبة الذين تترتب عليهم رسوم جامعية من دخول الامتحانات

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الوكيل الاخباري - خاطب اليوم الاثنين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وعمداء الكليات الجامعية مطالبا بمنع حرمان الطلبة من دخول الامتحانات النهائية أو التهديد بحرمانهم من ذلك نتيجةً لعدم تسديدهم للرسوم الجامعية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا الإجراء يأتي نتيحة لظروف جائحة كورونا التي أثرت على الظروف الاقتصادية لغالبية المواطنين وتأكيداً لدور الجامعات الأردنية ومسؤوليتها المجتمعية في مشاركة الدولة الأردنية في تخفيف هذه الآثار السلبية، واستمراراً لتعاونها الكبير الذي لمسه الجميع  طوال فترة الجائحة.

كما طالب الوزير عويس الجامعات والكليات الجامعية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عدم الإخلال بالحقوق المالية المترتبة للجامعة/الكلية من خلال الوصول إلى تسويات مرضية للطرفين.

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