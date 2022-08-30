"عين على القدس" يرصد هجمة الاحتلال على المناهج الفلسطينية

الوكيل الإخباري - رصد برنامج "عين على القدس" الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، عودة الطلاب المقدسيين إلى مدارسهم وبدء العام الدراسي الجديد في ظل هجمة الاحتلال الإسرائيلي الشرسة على المناهج الفلسطينية ومحاولة استبدالها بالإسرائيلية المحرفة التي تتعارض مع القضية والتاريخ والثقافة العربية الفلسطينية.

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وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، مشاهد لمظاهر عودة الطلاب في القدس إلى مدارسهم في أول يوم من العام الدراسي الجديد، موضحاً بأن لديهم أملا أن يكون هذا العام أكثر "فرحاً وسعادة"، مؤكدين تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني الذي يمثل قضيتهم وتاريخهم.



كما تحدث للبرنامج عدد من الطلاب والطالبات المقدسيين الذين أكدوا تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني "المهدد من قبل الاحتلال" الذي يحاول طمس المنهاج الفلسطيني.



وأوضح التقرير أن العام الدراسي الحالي يختلف عن الأعوام السابقة، بعد أن دخلت المعركة حول فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية مرحلة حرجة، وباتت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبذل كل قوتها من أجل إلغاء المنهاج الفلسطيني، فيما تصر المدارس العربية غير التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة على توزيع الكتب الفلسطينية غير المحرفة على الطلاب مند الساعات الأولى لبدء العام الدراسي.