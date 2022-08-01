بنك تنمية المدن ينظم ورشة حول مفاهيم النوع الاجتماعي

الوكيل الإخباري - نظم قسم تكافؤ الفرص في بنك تنمية المدن والقرى اليوم الاثنين، ورشة تدريبية عن مفاهيم النوع الاجتماعي وذلك ضمن إطار عمل البنك في بناء قدرات العاملات والعاملين.

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وأكد مدير البنك أسامة العزام، الحرص على أن تنال المرأة امتيازاتها وحقوقها التي تستحقها على مستوى البنك، لافتا إلى أنه يوجد في البنك نساء في مختلف مستوياته من الإدارة العليا والمتوسطة.



وأشار إلى ضرورة الاستمرار في بناء قدرات العاملات وتوفير الفرص للجميع دون استثناء، موضحا أن منهجية العمل التشاركي للنوع الاجتماعي تعدّ من أدوات التطوير وتعزيز التنافسية والمساواة وإدماج النوع الاجتماعي.



بدورها قالت رئيس قسم تكافؤ الفرص نانسي متولي، إن اهتمام البنك بهذه المنهجيات العملية، يخدم تعزيز تكافؤ الفرص، ويأتي إيماناً بضرورة التحديث والتطوير لمنهجيات العمل، وتكريساً لرؤى وأهداف البنك في تعزيز المساواة بين الجنسين، فيما تحدثت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك، إسراء المحادين، عن آليات تطوير العمل من منظور النوع الاجتماعي.



واستهدفت الورشة مديري المديريات التابعة للبنك ومديري الفروع من الزرقاء ومادبا ومكتب الأمانة ورؤساء الوحدات التنظيمية في البنك.