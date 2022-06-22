غرفة التجارة الأميركية في الأردن تبحث آليات زيادة حجم الصادرات إلى أميركا

الوكيل الاخباري - بحثت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، خلال جلسة في مقرها، آليات زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والصعوبات اللوجستية التي تواجهها، ضمن المعطيات الحالية، من ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا، وعدم وجود خطوط ملاحية سريعة التردد من وإلى ميناء العقبة.



وأوضح بيان عن الغرفة، اليوم الأربعاء، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة حوارات، ترأسها رئيس الغرفة سامر جودة، بحضور عضوي المجلس، طارق الطباع ونورا مهيار، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، وممثلين عن السفارة الأميركية في الأردن.

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