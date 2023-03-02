فتح التنافس على مقاعد في بعض الجامعات الرسمية

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم طلبات للمنافسة على مقاعد شاغرة في البرنامج العادي في بعض الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2023 فقط.



وهذه الجامعات هي: مؤتة، وآل البيت، والبلقاء التطبيقية (كليات: عجلون، الأميرة رحمة، الشوبك، العقبة، أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني /الموقر)، والحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، والأردنية/فرع العقبة.



ونوهت بأن على جميع الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الشاغرة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد باستخدام الرابط التالي (www.admhec.gov.jo)، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول الموحد لأول مرة.



وبينت أن عملية تقديم الطلبات ستبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس الموافق 2-3-2023، وحتى الساعة (3) عصر يوم الأحد المقبل الموافق 5-3-2023.

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