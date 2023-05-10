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الأربعاء، 10-05-2023 03:25 م

فتح باب التقدم لجائزة الشاعر الراحل سليمان المشيني لأفضل ديوان شعر

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الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الكتاب الأردنيين اليوم الأربعاء عن فتح باب التقدم لجائزة الشاعر الراحل سليمان المشيني لأفضل ديوان شعر، والتي ستترافق مع برنامج الشعر في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الرابطة اليوم الأربعاء، اشترطت الرابطة على المتقدم ألا يكون عضواً في الهيئة الإدارية الحالية للرابطة، وأن يكون العمل المتقدم للجائزة منشوراً خلال عامي 2022 أو 2023، وأن يكون المتقدم للجائزة عضواً في الهيئة العامة للرابطة، ومسدداً لاشتراكاته حتى نهاية كانون الأول الماضي.


كما اشترطت ألا يكون العمل المقدم للجائزة فاز بأي جائزة أخرى سابقاً، وأن يزود المتقدم الرابطة بثلاث نسخ من ديوانه.


وبينت أن التقدم للجائزة يبدأ اعتباراً من تاريخه، ويغلق مع نهاية دوام يوم السبت الموافق الأول من تموز المقبل.


وأوضحت أن الإعلان عن الفائز وتسليم الجائزة البالغة قيمتها ألفي دينار، سيكون في افتتاح برنامج الشعر المرافق للمهرجان.

 




 

 


 

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