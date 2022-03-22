فتح صناديق انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمّان

الوكيل الإخباري -

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انطلقت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، التي يتنافس فيها 4646 مترشحا ومترشحة للحصول على مقاعدهم في الدوائر الانتخابية المحددة.وسيكون لدى 4.599602 مليون ناخب وناخبة، مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت في الانتخابات التي تبدأ من الساعة السابعة صباحا، وتنتهي عند السابعة مساء، في حال عدم اتخاذ قرار بالتمديد.ويبلغ عدد المترشحين على الانتخابات، 4646 مترشحا ومترشحة، مقسمين إلى 3801 من المترشحين، و845 من المترشحات، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.وجرى تقسيم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.