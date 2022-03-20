"الهيئة المستقلة للانتخاب": زيارة الملك للهيئة تأتي بمرحلة مهمة

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب زهير أبو فارس، الأحد، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم إلى الهيئة المستقلة للانتخاب تأتي بمرحلة مهمة وهي قبل 48 ساعة من إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، وهي حافز وداعم كبير للهيئة ولدوائرها كافة لإنجاز انتخابات حرة شفافة نزيهة كما يريدها جلالة الملك ويقبل بها الشعب الأردني.

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وأضاف أبو فارس لـ"المملكة": "نحن نزعم أن الهيئة خلال المرحلة الماضية استطاعت أن تصبح مؤسسة راسخة بها إنجازات (...) استطعنا خلال المرحلة الماضية استعادة جزء كبير من ثقة المواطن الأردني بالعملية الانتخابية، والهيئة المستقلة هي أحد أذرع العملية الإصلاحية في بلادنا، والانتخابات ليست هدفا بل هي وسيلة من أجل مشاركة الناس في الحياة العامة".



ولفت أبو فارس إلى أن رئيس الهيئة أطلع جلالة الملك خلال الزيارة اليوم على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة خلال المرحلة الماضية وصولا إلى يوم الاقتراع، وتم الحديث أمام جلالة الملك بشأن كل الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالتواصل مع الناس وفيما يتعلق بشرح قانون وآلية الانتخاب، وتم الحديث أيضا بشأن تدريب وبناء قدرات الكوادر في الهيئة المستقلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكيف يمكن أن نستخدم هذه التكنولوجيا من أجل تقليل ما أمكن من أي خطأ بشري والوصول إلى انتخابات حقيقية شفافة وسريعة النتائج ونأمل أن تكون أسرع من المرحلة الماضية.



وبشأن الاستعدادات للعملية الانتخابية قال أبو فارس: " انتهينا من طباعة أوراق الاقتراع وسلمناها للجان الانتخاب كافة في مختلف مناطق المملكة وأتصور اليوم سيتم تسليمها لمراكز الاقتراع والفرز (...)".



"الآن الهيئة أصبح لديها قاعدة بيانات ومعلومات حقيقة تراكمت خلال المرحلة الماضية وأصبحت الهيئة الآن مؤسسة عريقة ويمكن أن يستفاد من خبراتها على المستوى العربي"، وفق أبو فارس.