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الإثنين، 21-03-2022 07:12 ص

بدء مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان

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الوكيل الإخباري - بدأت، الاثنين، مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السابعة صباحا، التي تسبق مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

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وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.


الهيئة المستقلة للانتخاب، تؤكد حرصها على عدم ممارسة الدعاية الانتخابية بعد مرحلة الصمت الانتخابي بأي شكل من الأشكال سواء أكانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وتبدأ الثلاثاء، انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.


ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين إلى الاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمّان، عبر إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام  على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية.


 




 

 


 

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