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الإثنين، 24-01-2022 07:20 م

فرص تدريبية في الحدادة واللحام بمعهد تدريب مهني المفرق

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير معهد تدريب مهني المفرق الدكتور يوسف الشريدة، اليوم الاثنين، عن توفر فرص تدريبية للأردنيين والسوريين.

وقال إن الفرص التدريبية المتوفرة التي تأتي بالتعاون مع اللجنة الدولية لمساعدة اللاجئين، تشمل تخصصات الحدادة واللحام، لافتا إلى أن مدة التدريب في الدورة التدريبية تبلغ 150 ساعة، وتتضمن بدل مواصلات بواقع 4 دنانير يوميا وأدوات مقدمة من اللجنة الدولية لمساعدة اللاجئين على ممارسة عملهم في نهاية الدورة.

وبين الشريدة أن التسجيل لهذه الفرص التدريبية سيكون لدى شؤون المتدربين في معهد التدريب المهني في المفرق.

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