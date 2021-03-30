فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن مناطق محدودة في محافظات إربد والمفرق وجرش لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار سيشمل مناطق الصريح- الحي الشمالي- مثلث الترخيص من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً، وفي مناطق الحصن- طريق النعيمة وجنوب مسجد ظفار من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا.



وسيستمر القطع في مناطق الحصن- الشارع الرئيسي- شمال مركز امن الحصن من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، بالإضافة إلى مناطق ام قيس طريق الحمة، وام قيس- اول البلد الشارع الرئيسي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. وبينت الشركة أن الفصل في مدينة الرمثا سيشمل مناطق تجمع ريف وليد عبابنة، وليد محمد، محمد حسان - طريق الرمثا بشرى، الرمثا طريق الشلالة، الحي الغربي - تجمع الشلالة ، تجمع الهربيد، وتجمع فلاح الخزعلي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً. واشارت الشركة إلى أن المناطق التي سيشملها الفصل في محافظة المفرق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء، هي بويضة العليمات، بويضة المشاقبة، رحاب، الدغمية، تلة خليفة، الصفر، حي الاميرة نور، بويضة الحوامدة، ام النعام، المدينة الحرفية المفرق، حيان الشرقي بجانب مدرسة حيان، محول اورانج الاتصالات وسط البلد ايدون بني حسن الشارع الرئيسي، ايدون بني حسن - مدخل البلد الشمالي طريق رحاب، المعمرية - الحي الشرقي طريق الزعفرانة، المعمرية - الحي الشرقي وحي الفوقا .

كما سيشمل الفصل في محافظة جرش مناطق طريق جرش - ساكب، مجمع باصات جرش ومجاوريه، ومدخل جرش، تجمع الزريقات، المسرح الجنوبي ومجاوريه، ظهر السرو الغربي، محكمة بداية جرش، مبنى اشغال جرش، والمطعم اللبناني من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.



