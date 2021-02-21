فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي يوم غد الإثنين، عن بعض المناطق في محافظة إربد لغاية تحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار الكهربائي سيبدأ الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً، في مواقع: شارع القدس والمناطق الواقعة حول عمارة العلاونة وجميع المحلات التجارية ضمن منطقة بنايتي غرير 9 وغرير 10.



وأضافت ان انقطاعا آخر للتيار الكهربائي سيشمل منطقتي الخيرية وشمال بيت راس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.



-- (بترا)

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