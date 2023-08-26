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السبت، 26-08-2023 03:24 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل داخل مدينة إربد مناطق في: الحي الشرقي تضم منطقة النزهة وحي الورود وشوارع الملكة زين الشرف والملك الحسين ونور الحسين، والمجاورين لإشارة الدراوشة وبن العربي ومجمع شوتر التجاري ، وسيكون الفصل من الساعة 5:30 صباحاً ولغاية 12 ظهراً .

كما سيشمل الفصل مناطق : المجاورين لدوار معاذ الكساسبة وشوارع السلط وعمان والخرطوم وجنوب دوار الشهداء ، من 8:30 صباحا ولغاية 2 ظهراً .

وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل في غرب إربد مناطق : سوم والوصفية ووادي الغفر وكفر يوبا الشرقي وغرب مجمع الأغوار الجديد ، من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية 3 عصراً .

 




 

 


 

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