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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

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الأربعاء، 22-02-2023 04:47 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات: اربد والمفرق وجرش لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل بمحافظة اربد مناطق: دوار المريسي بالمدينة الصناعية وشارع عمر بن عبد العزيز، منطقة الروضة والمجاورين لشوارع الشهيد يوسف بني هاني، وفريج التجاري، وأبو موسى الأشعري، وعمر المختار، والملكة نور، وعبد الله بن عمر، وميدان الشهيد حسن ارشيدات، والتي سيكون فيها الفصل من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

كما سيشمل الفصل مناطق : شارع بحر بحي النصر في منطقة الهاشمية، وشوارع: عمرو بن العاص، واليرموك، وأحد، وسفيان الثوري، وأجنادين، وتوفيق بني هاني، والخندق، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، فيما سيكون الفصل بمناطق : حوارة/ تجمع المناخ والحي الشمالي، ومنطقة كفرعان من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة مساءً.

وبينت الشركة، أن الفصل في محافظة المفرق سيكون في مناطق : حوشا طريق اربد المفرق وشرق مخفر حوشا، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، وفي مناطق: تجمع النور ومجاوريه وحي الحسين وحي نوارة، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة مساءً .

وفي محافظة جرش، سيشمل الفصل المبرمج مناطق : سوف/ حي الأمير حمزة وسوف / ريف السهلات، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .

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