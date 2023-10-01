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الأحد، 01-10-2023 07:22 م

فعالية "أركض مع زها" لتمكين الأطفال ذوي الاعاقة عبر دمجهم مع الاصحاء

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الوكيل الاخباري - انطلقت صباح الجمعة فعالية "اركض مع زها" لأطفال الفئة العمرية (7-14) سنة التي ينظمها مركز زها الثقافي بمشاركة أطفال من ذوي الاعاقة وذلك للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار "نركض لنرى الطريق معا" .

وتنطلق الفعالية من استاد الجامعة الأردنية برعاية مندوب رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سمو الامير مرعد بن رعد عضو , مجلس الأمناء السيدة روان بركات.

وتستمر الفعالية التي يشارك في تنظيمها نادي ترينرز من الساعة التاسعة صباحا وحتى 12:00 ظهرا و بمشاركة 100 من الأطفال الأصحاء ومن ذوي الاعاقة بالإضافة إلى الأهالي والمنظمين.

وتهدف الفعالية الى دمج الأطفال من ذوي ‏الإعاقة مع الأطفال الأصحاء وهي من أهم الطرق نحو تمكين ذوي الاعاقة وتعزز وجودهم في المجتمع وتزيد من انخراطهم الطبيعي بالحياة اليومية وترفع لديهم الروح المعنوية .

ويسعى مركز زها الثقافي الى تنظيم هذه الفعاليات سنوياً لتعزيز دمج جميع انواع الاعاقات بالمجتمعات مع التركيز على تعزيز تقديم الخدمة لهم وعدم الفصل بينهم وبين الاخرين.

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