فعالية "أركض مع زها" لتمكين الأطفال ذوي الاعاقة عبر دمجهم مع الاصحاء

الوكيل الاخباري - انطلقت صباح الجمعة فعالية "اركض مع زها" لأطفال الفئة العمرية (7-14) سنة التي ينظمها مركز زها الثقافي بمشاركة أطفال من ذوي الاعاقة وذلك للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار "نركض لنرى الطريق معا" .



وتنطلق الفعالية من استاد الجامعة الأردنية برعاية مندوب رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سمو الامير مرعد بن رعد عضو , مجلس الأمناء السيدة روان بركات.



وتستمر الفعالية التي يشارك في تنظيمها نادي ترينرز من الساعة التاسعة صباحا وحتى 12:00 ظهرا و بمشاركة 100 من الأطفال الأصحاء ومن ذوي الاعاقة بالإضافة إلى الأهالي والمنظمين.



وتهدف الفعالية الى دمج الأطفال من ذوي ‏الإعاقة مع الأطفال الأصحاء وهي من أهم الطرق نحو تمكين ذوي الاعاقة وتعزز وجودهم في المجتمع وتزيد من انخراطهم الطبيعي بالحياة اليومية وترفع لديهم الروح المعنوية .



ويسعى مركز زها الثقافي الى تنظيم هذه الفعاليات سنوياً لتعزيز دمج جميع انواع الاعاقات بالمجتمعات مع التركيز على تعزيز تقديم الخدمة لهم وعدم الفصل بينهم وبين الاخرين.

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