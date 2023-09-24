زها الثقافي يطلق صحيفة الكترونية يكتبها ويشارك في تحريرها الطلاب

الوكيل الإخباري- في اطار رعاية مركز زها الثقافي للابداع لدى الاطفال واليافعين أطلق المركز أول صحيفة الكترونية عربية يكتبها ويشارك في تحريرها الأطفال واليافعين لتعزيز قدراتهم في المجال الإعلامي وتحديداً المكتوب منه.

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وستشكل الصحيفة منصة وحاضنة للابداع للاطفال واليافعين في مختلف مناطق المملكة لانها تتيح لهم التعبير عن افكارهم وأرائهم وتنمي مواهبهم من خلال نشر ابداعاتهم ورؤيتهم مباشرة في الصحيفة



وحرصت ادارة المركز على ان تكون الصحيفة بكافة أبوابها من مشاركات الاطفال انفسهم من خلال المواد التي يقوم بكتابتها وتعبر عن آرائه وتعكس جزءاً من شخصيته باشراف مدربين مختصين بالاعلام .



وقالت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ان مركز زها الثقافي أطلق أول صحيفة الكترونية عربية في الوطن العربي للأطفال تُصدرها هيئة تحرير من الأطفال من عمر 11-16 سنة، حرصاً منه على أهمية مواكبة ما يشهده الإعلام من تطورات وتحديداً في تكنولوجيا الإعلام الرقمي وتأثيرها على صناعة المحتوى الصحفي.



واكدت ان الصحيفة ستوفر المساحة التي تساهم بإيجاد البيئة الحاضنة للمواهب الإبداعبة لدى أطفال الاردن و انها ستشكل عامل تحفيزاللمبدعين من الاطفال واليافعين على إطلاق طاقاتهم الإبداعية



واشارت الى انها صحيفة اجتماعية تربوية ثقافية منوعة كتّابها من الأطفال أنفسهم ساهموا في إعدادها وإخراجها تحت إشراف المدربين المختصين في المجال الصحفي وفريق مختص في مجال التحرير



ويمكن للاطفال واليافعين الراغبين بالمشاركة في الصحيفة إرسال المادة المكتوبة من قِبلهم ضمن أبواب الصحيفة المتنوعة ، من خلال الدخول إلى موقع صحيفة زها والاطلاع على أبوابها عبر الرابط التالي : انقر هنا

