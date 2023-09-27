الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

واتس آب يتوقف عن العمل في عدد من الهواتف نهاية شهر أكتوبر

دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

توضيح حول حملة تطعيم الطلاب بالمدارس

فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء، 27-09-2023 04:21 م

فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

88998899


الوكيل الإخباري - قال فقهيون ومتخصصون في الشريعة الإسلامية، إن مناسبة المولد النبوي الشريف، تمثل مدرسة إيمانية تحمل العديد من المبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية، وهي دعوة دائمة لجميع المسلمين للخروج من ظلمات الجهل والتفرقة إلى أنوار التوحيد والوحدة.

اضافة اعلان


وأكدوا، أن هذه المناسبة المحمدية تساهم في استلهام عظيم الدروس والعبر التي تعزز عند المسلمين قيم ومبادئ الصبر والثبات والعزة والكرامة مهما كلف الثمن من تضحيات وبذل وعطاء بالروح والنفس والمال، فالرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" عانى الكثير في تبليغ رسالة ربه وفي قيادته لأتباعه وصحبه ونصرته للمظلومين والمستضعفين بالحق.


وقال الباحث في الفقه والشريعة الإسلامية الشيخ سفيان الحباشنة، إن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، يعبّر عن الاعتزاز والفخر والارتباط الوثيق بالنبي محمد "صلوات الله عليه وعلى آله وسلم" ويجعلنا ممن ينتصرون لدين الله ورسوله الكريم.


بدوره، قال المفتي الدكتور وليد الذنيبات، إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، محطة إيمانية يتزود منها المؤمن من خلال منهج الله الذي رسمه لعباده المؤمنين، وهو القرآن الكريم والأعمال الصالحة التي يتزود منها المسلم، تقرباً إلى الله عز وجل.


من جهته، أكد مدير أوقاف الكرك الشيخ حمود الضمور، أهمية استشعار عظمة هذه المناسبة الدينية الجليلة وهذه الذكرى العظيمة، لتولد في قلوب المسلمين من جديد حقائق الصدق في الارتباط والصلة برسول الله، وتولد في قلوبهم أنوار المحبة الخالصة لنبينا الكريم.

ودعا عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة الدكتور محمود المعايطة، إلى ضرورة المشاركة في إحياء هذه المناسبة العظيمة، والتعرف على دلالاتها ومناقب وسيرة الرسول الكريم للاقتداء به والإيمان بعظمته والتمسك به كقائد ومعلم.


وأشار الأكاديمي في الفقه والشريعة الإسلامية الدكتور عزام الشمايلة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية، هو تقدير لفضل الله سبحانه وتعالى وشكر له على ما منّ به على البشرية جمعاء وعلى المسلمين حينما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهي تجديد للعهد والولاء مع الله ورسوله والمؤمنين بأننا أمة الإسلام نسير على نهج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202310162753558302954

دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

92023250137313589835

توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

5

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

92023200255139170459

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

أخبار متعلقة
5

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

92023200255139170459

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

7777

الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

زز

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

ولي-العهد

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

Gota853v_400x400

رئيس الوزراء يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف