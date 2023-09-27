رئيس الوزراء يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر حسابه في موقع "اكس" بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم الأربعاء.

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وقال الخصاونة:" في ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف، أُزجي أطيب التَّهاني إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، والأردنيين الأعزَّاء، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، سائلاً الله أن يعيدها علينا دوماً بالخير واليُمن والبركات.

