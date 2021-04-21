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الأربعاء، 21-04-2021 02:07 م

موقف أخوي صادق

فلسطين تشيد بدور الأردن في مواجهة تهجير أهالي الشيخ جراح

فلسطين
العلم الفلسطيني


الوكيل الإخباري - أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، بالدور الأردني بمتابعة عمليات التهجير القسري لأهالي الشيخ الجراح في القدس، معربة عن شكرها وتقديرها للمملكة، ملكا وحكومة وشعبا على هذا الموقف الأخوي الصادق.

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وأشادت الوزارة ، في بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، بجهود الأردن وما تبذل في وزاراتها ودوائرها المختصة من جهود مقدرة ومشكورة للعثور على الوثائق اللازمة في هذه القضية.

 

وأضافت "تم تسليمنا نسخا مصدقة من الوثائق التي تم العثور عليها الخاصة بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح، بما فيها الاتفاقية مع الأونروا وعقود إيجار"، علما أن العثور على تلك الوثائق عملية دقيقة ومعقدة طويلة وشاقة".


وأدانت الوزارة عمليات التهجير القسري والطرد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بهدف ترحيلهم عن منازلهم بالقوة بحجج واهية وغير قانونية، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة المستمرة.

 

 


 




 

 


 

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