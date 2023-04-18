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الثلاثاء، 18-04-2023 11:49 ص

فلس الريف يزود 140 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و513 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 140 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ مليون و513 ألف دينار.

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وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي إن اللجنة اقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.


من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 300 ألف دينار.


كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 42 ألف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 28 ألف دينار.


ووفق المهندس هشام المومني شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة اجمالية تبلغ 4.5 آلاف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.


كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت قيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 12 ألف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.


وتشمل الفئات الموافق عليها انارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 70 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.


وأوضح المومني ان فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال العوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 7 آلاف دينار.


واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المواقع التي تتضمن أماكن العبادة حيث بلغت الكلفة الاجمالية 3.6 آلاف دينار.

 




 

 


 

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