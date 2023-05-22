فنانون اردنيون وعرب يحيون حفلاً غنائياً ضخماً في عمان احتفالاً بزفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري- يقيم مجموعة من الفنانين العرب والأردنيين حفلا غنائياً ضخماً "مجانياً" بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله والانسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 من ايار على ستاد عمان الدولي .



يفتتح الحفل الفنان تامر حسني في تمام الساعة الثامنة مساءً وبمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض ومن الفنانين العرب، راغب علامة، ، وأحمد سعد وفقاً لصفحة "زوروا الأردن " على انستجرام .



وبالتفاصيل ، يبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 أيار، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، وفقا لما نشرت الصفحة، مطالبة المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.



وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء.

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