شاهد : فيديو بروفة موكب زفاف ولي العهد بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وثّقت مقاطع فيديو سيارات الموكب التجريبي لزفاف سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني بمنطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان اليوم السبت .



ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

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