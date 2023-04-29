السبت 29-04-2023
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الامن العام : القبض على مواطن طعن زوجته 3 طعنات بمحافظة البلقاء
الملك يستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي
تجهيز طائرة إجلاء أردنية ثامنة قد تقلع للسودان الأحد
الامن العام : 3 اصابات بإطلاق نار في حفل زفاف بمنطقة المشارع
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أخبار الشركات
الأردنية للطيران تهنئ بعيد العمال وتعلن عن عروضها الحصرية للصيف
برنامج المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على الاعتماد الدولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA -
المركز الريادي ينظم دورة تدريبية مكثفة في الطب التجميلي
موظفو كابيتال بنك يشاركون في توزيع طرود غذائية على الأسر العفيفة في جمعية روابي السلط الخيرية
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