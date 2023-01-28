فوز الخوالدة برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة

الوكيل الاخباري- انتخبت الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الطفيلة في اجتماعها، اليوم السبت، هيئة إدارية جديدة للاتحاد.

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وفاز في انتخابات رئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة التي أشرفت عليها مديرية التنمية الاجتماعية، عامر الخوالدة، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية : محمد القرارعة، والدكتور جهاد الرفوع، وحسين المسيعديين، ورائد الربيحات، وسامي السوالقة، ومحمد الحمران، وسعاد العيايدة، وفاطمة الكعابنة، ورامية البدارين، وعائشة الشباطات.



وأكد الخوالدة أن الهيئة الإدارية الجديدة ستسعى للنهوض بمستوى الجمعيات الخيرية في الطفيلة وتحفيزها نحو إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وبرامج تهم الأسرة والطفولة.



ولفت إلى أن الاتحاد سينفذ بالتعاون مع جمعيات خيرية ومؤسسات المجتمع المحلي، مشروعات متنوعة تتضمن برامج لتوعية النساء، وتنفيذ مشروعات من شأنها تعزيز دخل الأسر المعوزة ودعم طلبة الجامعات والمدارس والأيتام والأسر الفقيرة.