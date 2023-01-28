السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير الاتصال الحكومي يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

الأمن يثني مواطن عن احراق نفسه في إربد

الشبول يفتتح الملتقى الإعلامي العربي

ندوة عن الأردن ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

37 مليون دينار أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية

14 ألفا و303 مقاعد في الجامعات الرسمية لخريجي تكميلية التوجيهي

حريق يلتهم مركبة في اربد

وزيرة التنمية: مشاريع الأسر المنتجة تخلق فرص عمل للشباب وتمكن المرأة اقتصادياً

هنغاريا تعارض قرار ألمانيا تسليم دبابات لأوكرانيا

بلدية الهاشمية: توزيع 375 حاوية على عدد من المناطق

السبت، 28-01-2023 03:39 م

فوز الخوالدة برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة

file


الوكيل الاخباري- انتخبت الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الطفيلة في اجتماعها، اليوم السبت، هيئة إدارية جديدة للاتحاد.

اضافة اعلان


وفاز في انتخابات رئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة التي أشرفت عليها مديرية التنمية الاجتماعية، عامر الخوالدة، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية : محمد القرارعة، والدكتور جهاد الرفوع، وحسين المسيعديين، ورائد الربيحات، وسامي السوالقة، ومحمد الحمران، وسعاد العيايدة، وفاطمة الكعابنة، ورامية البدارين، وعائشة الشباطات.


وأكد الخوالدة أن الهيئة الإدارية الجديدة ستسعى للنهوض بمستوى الجمعيات الخيرية في الطفيلة وتحفيزها نحو إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وبرامج تهم الأسرة والطفولة.


ولفت إلى أن الاتحاد سينفذ بالتعاون مع جمعيات خيرية ومؤسسات المجتمع المحلي، مشروعات متنوعة تتضمن برامج لتوعية النساء، وتنفيذ مشروعات من شأنها تعزيز دخل الأسر المعوزة ودعم طلبة الجامعات والمدارس والأيتام والأسر الفقيرة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232312461324358241

وزير الاتصال الحكومي يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

120232312461324358241

الشبول يفتتح الملتقى الإعلامي العربي

1202326235113505500191

ندوة عن الأردن ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

120232595735835862240

37 مليون دينار أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية

12023171502536818207

14 ألفا و303 مقاعد في الجامعات الرسمية لخريجي تكميلية التوجيهي

الدفاع المدني 4

حريق يلتهم مركبة في اربد

أخبار متعلقة
1585088531_663_61695_

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

main_image63d4e79ab533f

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

620222793838501694324

وفاتان بحادثي سير منفصلين في الطفيلة والبادية الوسطى

0L5A0043

حادث دهس يودي بحياة طالبة جامعية في الطفيلة

وزارة التنمية الاجتماعية

وزارة التنمية تحل 64 جمعية - أسماء

1202316766448768218

البدء بإجراءات استحداث مكتب لديوان الخدمة المدنية في الطفيلة