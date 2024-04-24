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الأربعاء، 24-04-2024 10:35 ص

فوز رؤساء مجالس محافظات عجلون ومعان والعقبة والكرك والبلقاء بالتزكية

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الوكيل الاخباري- فاز رؤساء مجالس محافظات عجلون ومعان والعقبة والكرك والبلقاء بالتزكية وفق وزارة الإدارة المحلية.

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وبدأت صباح الأربعاء، انتخاب رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم، إذ تجري عملية الانتخاب في الوقت ذاته في المجالس الـ 12 كافة.

 

وأكد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية أنه يجب أن يؤدي أعضاء مجالس المحافظات القسم (اليمين) فرادى بموجب قانون الإدارة المحلية، ولا يجوز أن يتم تأدية القسم (اليمين) بشكل جماعي، مشيرا إلى أنه في حال ترشح العضو الأكبر سنّا لمنصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب الرئيس فإنه يتم الطلب من العضو الأكبر سنّا الذي يليه ترؤس جلسة المحافظة.

 

 

 

 

 




 

 


 

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