تنويه هام لجميع زوار تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري - دعا مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات جميع زوار تلفريك عجلون إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.

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وكان شهد موقع تلفريك عجلون في أول يومي عيد الفطر حركة سياحية لافتة على الرغم من الأجواء الباردة.



وقال عرفات اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد وتوفير رحلات ممتعه عبر العربات وسط أجواء خلابة.



وأشار إلى أنه تم استثمار عطلة العيد والإقبال الذي يشهده الموقع، لإقامة فعاليات ترفيهيه وبازارات للمنتوجات الشعبية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تتلاءم مع طبيعة الموقع .