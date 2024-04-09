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الثلاثاء، 09-04-2024 02:22 م

محافظة عجلون تستكمل استعداداتها لاستقبال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - استكملت الدوائر الرسمية والبلديات والجهات المعنية في محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، إنه تم التأكيد على كافة الدوائر المعنية ولجان الصحة والسلامة العامة والبلديات لتكثيف جولاتها الميدانية الرقابية قبيل وخلال عطلة العيد لإدامة تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل مع الملاحظات والشكاوى الواردة.

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وأكد، أهمية إدامة أعمال النظافة والرقابة على المواد الغذائية والأسواق ومنع الاحتكار وضمان الالتزام بالأسعار وعدم السماح للانتشار العشوائي للبسطات لتسهيل الحركة المرورية، داعياً إلى تعزيز العمل الجماعي لخدمة الجميع.


بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي إلى أنه سيتم رفع أعلى درجات التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية وتعزيز الرقابة على الأسواق والمحال التجارية .


وبين رئيس بلدية كفرنجه المحامي الدكتور فوزات فريحات، أن كوادر البلدية ستعمل طيلة عطلة العيد على نظام المناوبات من أجل جمع النفايات ومنع تراكمها حفاظاً على السلامة العامة والبيئة.


 




 

 


 

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