السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

الحرب تدق طبولها.. إيران تستنفر قواتها للرد على إسرائيل

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الفطر

معلومات استخبارية أميركية تكشف شكل وطبيعة رد إيران على إسرائيل

بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

كشف هوية قائد الوحدة 8200 بجيش الاحتلال بثغرة على الإنترنت

مقتل 600 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

دائرة الارصاد: امطار وانقلاب على حالة الطقس يومي الأحد والاثنين - تفاصيل

احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا ومنطقة المتوسط

السبت، 06-04-2024 12:16 ص

عجلون: ملتقى الشفا الثقافي يكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

1712348541032


الوكيل الإخباري - كرم ملتقى الشفا الثقافي مساء أمس الجمعة، في مسجد القادسية في بلدة الهاشمية بمحافظة عجلون، كوكبة من حفظة كتاب الله.

اضافة اعلان


وقال العميد المتقاعد الدكتور راكز الزعارير راعي الاحتفال، إن حفظ القرآن يصقل شخصية الإنسان، وأن القرآن الكريم، هو أعظم كتاب في هذا الكون على الإطلاق وعبر عن سعادته الغامرة على مثابرة أبناء وبنات المنطقة في حفظ القرآن الكريم، مشيدا بدور الملتقى لما يقوم به من أنشطة متميزة حتى أصبح منارة في محافظة عجلون.


وبين رئيس ملتقى الشفا الثقافي الدكتور حسين الربابعة، أنه تم تكريم 15 من الطلبة الحافظين لأجزاء من كتاب الله تعالى، كما تم تكريم ستة من الحافظات لكامل القرآن الكريم، مثمنا جهود لجنة التحكيم ومديرية الثقافة على دعمهم المتواصل لأنشطة الملتقى لتنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة.


وألقى كلمة المكرمين الطالب يوسف الغرايبة، عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة، وبارك للفائزين في هذه المسابقة.


واشتمل الحفل الذي أداره الدكتور إبراهيم محمد الربابعة على تكريم الفائزين وتقديم الجوائز النقدية للطلبة كما تم تكريم لجان تحكيم المسابقة بشهادة تقديرية.


وفي نهاية الحفل، قدم رئيس ملتقى الشفا درعا لراعي الحفل تقديرا لجهوده في رعاية الحفل ودعم المسابقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1712350137296 (1)

تفاعل أهالي الزرقاء مع فقرات البرنامج الثقافي الرمضاني

1712348082843

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته لليوم الثاني في مركز إربد الثقافي

1708690241841

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

GKaFMfvXYAAg7z3

الأميرة غيداء طلال: استقبال المزيد من مرضى السرطان من قطاع غزة

1712344904662

فعاليات ليالي عجلون الرمضانية تلقى حضورا جماهيريا

1712346685232

تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في المفرق

أخبار متعلقة
1712344904662

فعاليات ليالي عجلون الرمضانية تلقى حضورا جماهيريا

qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ

إطلاق ملتقى اليوبيل الفضي في عجلون

1711632391594 (1)

وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون

WhatsApp Image 2024-03-26 at 6.45.20 PM

بدء مسابقة مقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين في جامعة اليرموك

1711296291724

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

6363cf47d0912

عجلون: مطالب بإدراج مواقف السيارات لمستشفى الإيمان الحكومي ضمن المرحلة الثالثة