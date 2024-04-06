عجلون: ملتقى الشفا الثقافي يكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - كرم ملتقى الشفا الثقافي مساء أمس الجمعة، في مسجد القادسية في بلدة الهاشمية بمحافظة عجلون، كوكبة من حفظة كتاب الله.

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وقال العميد المتقاعد الدكتور راكز الزعارير راعي الاحتفال، إن حفظ القرآن يصقل شخصية الإنسان، وأن القرآن الكريم، هو أعظم كتاب في هذا الكون على الإطلاق وعبر عن سعادته الغامرة على مثابرة أبناء وبنات المنطقة في حفظ القرآن الكريم، مشيدا بدور الملتقى لما يقوم به من أنشطة متميزة حتى أصبح منارة في محافظة عجلون.



وبين رئيس ملتقى الشفا الثقافي الدكتور حسين الربابعة، أنه تم تكريم 15 من الطلبة الحافظين لأجزاء من كتاب الله تعالى، كما تم تكريم ستة من الحافظات لكامل القرآن الكريم، مثمنا جهود لجنة التحكيم ومديرية الثقافة على دعمهم المتواصل لأنشطة الملتقى لتنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة.



وألقى كلمة المكرمين الطالب يوسف الغرايبة، عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة، وبارك للفائزين في هذه المسابقة.



واشتمل الحفل الذي أداره الدكتور إبراهيم محمد الربابعة على تكريم الفائزين وتقديم الجوائز النقدية للطلبة كما تم تكريم لجان تحكيم المسابقة بشهادة تقديرية.



وفي نهاية الحفل، قدم رئيس ملتقى الشفا درعا لراعي الحفل تقديرا لجهوده في رعاية الحفل ودعم المسابقة.