فوز سالم ارشيدات بالتزكية نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد

الوكيل الإخباري - فاز المهندس سالم ارشيدات بالتزكية نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد ، وفايزة الملاح مساعدا له.

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جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، لتشكيل المكتب الدائم لمجلس محافظة إربد برئاسة رامي بدر، وأعضاء المكتب وعدد من اللجان المنبثقة عن المجلس.



وتم انتخاب عمر الزيود رئيسا للجنة المالية والادارية، وجهاد المحاسيس وأحمد الرواشدة واكرم عرفات وعلي الحوامدة أعضاء في اللجنة.



أما لجنة المشاريع فقد تشكلت برئاسة المهندس خالد ارشيدات ومحمد الشمايلة وعمر القضاة و طايل المجالي وخلدون ارتيمة.



وأكد بدر أن عملية المناقلة بين المشاريع ستكون بين القطاعات ضمن نفس اللواء ولن يتم اجراء مناقلات من مخصصات لواء لآخر.



يشار إلى أن موازنة مجلس محافظة اربد التي تم إقرارها سابقا بلغت 11 مليون دينار .

