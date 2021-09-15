اربد : طرح عطاء انشاء إضافات صفية في سما الروسان والرفيد

الوكيل الاخباري-اعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء مركزي خاص بإنشاء اضافات صفية لمدرسة سما الروسان الثانوية للبنين ومدرسة الرفيد الثانوية للبنات في اربد الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

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ودعت الدائرة المقاولين الاردنيين المصنفين بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول في مجال الابنية، اختصاص انشاء ابنية بالفئة الثالثة او الرابعة، والراغبين بالاشتراك في هذه الدعوة الى مراجعتها الدائرة اعتبارا من اليوم الاربعاء.



وأضافت انه بإمكان المناقصين الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الالكتروني الاردني، التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم وحتى السادس من شهر تشرين الأول المقبل.



ودعت المناقصين لمتابعة موقع الدائرة الالكتروني، والاطلاع على نظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء .

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