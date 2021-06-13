فيديو عفوي لجلالة الملك يجتاح مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وصول جلالة الملك عبد الثاني إلى منزل العين جمال الشوابكة في خشافية الشوابكة اليوم الاحد.



وابدى الناشطون اعجابهم بعفوية جلالته بالتعامل مع رفاق سلاح الامس في الميدان .



الملك ظهر بالفيديو وهو يسأل العين الشوابكة، لسى الرياضة؟ في اشارة الى ممارسة الرياضة ، العين الشوابكة اجاب جلالته "ونا اخوك شباب اللي ودك اياه" .

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