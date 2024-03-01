فيديو - مشاهد من عمليات الإنزال الأردنية الجديدة اليوم على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- وثق نشطاء مواقع التواصل مشاهد من عمليات الانزال الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة في شمال غزة .
واعلنت القوات المسلحة الأردنية صباح الجمعة انها نفذت بتوجيهات ملكية سامية 3 عمليات انزال جوي جديدة على عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي.
مشاهد من عمليات الانزال الاردنية الجديدة على غـ.زة اليوم الجمعة#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/zI2jSgGghF— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 1, 2024
مشاهد من عمليات الانزال الاردنية الجديدة على شمال غـ.زة اليوم الجمعة pic.twitter.com/dNGyLNdGfB— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 1, 2024