فيديو - والدة الطفلة غفران تكشف الحوار الذي دار بينها وبين جلالة الملكة رانيا

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير يوم امس مقطع فيديو لجلالة الملكة رانيا العبدالله وهي تتحدث مع طفلة بشكل ودي في حفل خيري اقامته مؤسسة الحسين للسرطان ، متسائلين عن فحوى الحديث الذي دار بين جلالتها والطفلة ومن تكون ؟



والدة الطفلة غفران محمد ابو شنب 7 سنوات قالت لـ "الوكيل الاخباري"، ان ابنتها من الناجيات من مرض سرطان الدم، والذي اصابها وهي بعمر السنتين ونصف وتشافت منه بعد رحلة علاج طويلة .

واضافت ان غفران قدمت فقرة على المسرح اثناء الحفل الخيري ، واثناء وجودها على المسرح شاهدت جلالة الملكة وبعفوية الطفولة اشارت بيدها لجلالة الملكة كونها كانت ترغب كثيراً برؤيتها .



وعند نزولها من المسرح ذهبت الى جلالة الملكة رانيا ودار بينهم حديث دافئ حيث قالت لها جلالتها انك طفلة مميزة وما قدمتيه كان مميزاً جداً ، فيما قالت غفران لجلالة الملكة انها كانت تحلم منذ وقت طويل ان تشاهد جلالة الملكة وجهاً لوجه ووتحدث معها وانها سعيدة بان ذلك تحقق.

وحول بدايات المرض اوضحت والدتها ان طفلتها كانت دائمة التعب وتشعر بألم بالقدمين وعدم التوزان اضافة لتضخم خلف اذنها وصعوبة بالتنفس وعند تكرار المراجعة بها اكتشفت اصابتها بسرطان الدم وبدأت رحلة العلاج بتلقي الخزعات والعلاج الكيماوي الى ان نجت في الـ 28 من تشرين الاول 2021 حين ابلغها الأطباء بعدم بقاء خلايا سرطانية بجسد طفلتها الصغير واكدت ان صحتها مستقرة حالياً وتقوم بمراجعات دورية .





واشارت ان ابنتها قاومت المرض وتغلبت عليه ولله الحمد ، وانها تحلم بان تصبح طبيبة في المستقبل .



وشكرت والدة الطفلة غفران جلالة الملكة رانيا على تواضعها وحديثها العفوي مع طفلتها والذي كان له الاثر الكبير ، إضافة الى دور مركز الحسين للسرطان بالدعم النفسي والمعنوي والمستمر لغفران على مدار سنوات.