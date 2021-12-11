السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 02:02 م

في بيان صادر عن "وكلاء السياحة" : تخبط وانفراد في أخذ القرارات

de20f5db-fd7a-4ebf-bf20-63ecce22bff5_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - علّق عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر خالد حجاوي على قرار إلزامية إجراء فحص كورونا للقادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية، وذلك في القرار الصادر بتاريخ 8 / 12 / 2021 عن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات  والمتعلق بالغاء بعض القرارات المتعلقة بمنظومة السفر وإصدار تعليمات جديدة والتي ألغت فيه قراراتها السابقة.

اضافة اعلان

 

وقال حجاوي في بيان صحفي إن القرار ربما يكون "من الناحية الصحيه ضرورياً، ولكن وحسب واقع الحال هناك تخبط وانفراد في أخذ القرارات منذ بداية الجائحة، بل كان من الأجدر التشاور مع القطاع السياحي وقطاع الطيران بالأمر وعدم تهميشه بهذ الشكل، وفق قوله.

 

وأضاف أن قطاع السياحة والسفر هو الأجدر بتقدير ردود الفعل السلبية على الوضع الاقتصادي من الناحية السياحية، -ولقد عشنا سابقا- ومنذ بداية الجائحه على القرارات الفردية غير المدروسه والتي عادت على القطاع بالضرر الكبير والذي لا يزال يعيش الأردن تبعيات هذا القرار.

 

وبين حجاوي أن الأردن يتصدر الدول العربية بنسبة الفحوصات الايجابية وأعداد المصابين بالكورونا وربما من أكثر دول العالم نسبة الى عدد السكان.

 

وأوضح ان قيمة فحص ال pcr على منصة visitjordan ٢٩ دينار والذي هو شرط أساسي للتسجيل على هذه المنصة للدخول الى أراضي المملكة يعتبر مرتفع جداً بالمقارنة مع أسعار الفحوصات في السوق المحلي والمعتمدة من وزارة الصحة.

 

وتسائل حجاوي: هل هنالك من متنفعين من هذا الأمر ؟ آن الأوان للحكومة الأردنية الرشيدة أن تبين دورها في التخفيف على كاهل الناس.

 

وبخصوص السياحة الوافدة الى الأردن والذين أغلبهم متلقي اللقاح بجرعتيه، قال انه من واجب هيئة تنشيط السياحة الأردنية أن تقوم بدورها بتحمل كلفة هذا الفحص عند الوصول الى المملكة وذلك بعد استدراج عروض على سعر الفحص الذي ممكن أن لايتجاوز 10 دنانير وربما أقل ، وذلك من باب تنشيط السياحة والحفاظ على ماتبقى من حجوزات للفترة القادمة.

 

وبخصوص المعتمرين بشكل عام وبالأخص "معتمري البر الذين يسافرون بأسعار زهيدة أن تتحمل الحكومه كلفة الفحص عند العوده وخصوصاً" لمتلقي الجرعتين والجرعة المعززه " واعفائهم من طلب فحص قبل ٧٢ ساعة من قدومهم إذا ما أردنا أن نخفف عليهم ونسهل أمورهم.


وتسائل: لماذا لاتتحمل الحكومة الأردنية كلفة الفحص عند عودتهم الى أرض المملكة من خلال الإشراف المباشر من قبل كوادر وزارة الصحة أو بطرح عطاء مركزي للمختبرات المعتمدة والخاصة وبدون احتكار للحصول على عروض مناسبة للدولة تتناسب مع الأسعار المتداولة بالسوق.


وأوضح أن القرار أعلاه والذي سيصبح نافذاً اعتبارا" من صباح يوم الأحد 12 / 12 / 2021، له كبير الأثر على تدمير المنظومة السياحية حيث بدأ كم هائل من الالغاءات من تذاكر سفر والحجوزات الفندقية ورحلات العمرة والرحلات السياحية كانت محجوزه بما نسبته من 35 – 50 % من اجمالي الحجوزات، عدا عن أنه يعتبر القطاع السياحي من القطاعات المنكوبة أصلا وليس الأشد تضرراً . 

 

ودعا حجاوي الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها تحمل مسؤولياتها تجاه القطاعات المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

920212616517721837842

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

كورونا الوكيل

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

1220215171911501961182

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

1639231401953

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

أخبار متعلقة
unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور

فلوس 2

جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

كهرباء

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها للمنخفض الجوي وتنشر أرقام الطوارئ

طلبة 3

الأوبئة: زيادة إصابات طلبة المدارس هو انعكاس لما يحدث في المجتمع

الصناعة والتجارة

الصناعة تؤكد اهمية قرار انشاء منصة الكترونية لتسجيل الواردات