في عمان.. كرفانات مدرسة القلة تثير الاستياء والتربية توضح - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" شكاوى بشأن مدرسة القلة الأساسية التابعة لمديرية تربية ناعور ، التي تقع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم .



الشكاوى جاءت نتيجة لكون المدرسة لا ترتقي لما ينشده أولياء الأمور ، والطلبة ، حيث أن بناءها عبارة عن "كرفانات" ، الأمر الذي أدّى إلى استياء أهالي المنطقة في ظلّ بدء العدّ التنازلي لبدء التعليم الوجاهي ، والعودة إلى المدارس ، عقب تحسّن الوضع الوبائي لفيروس كورونا .



"الوكيل الإخباري" اطلع على واقع المدرسة ، الذي وجد أنّه حريّ بوزارة التربية والتعليم الوقوف على الأمر ، حيث افتقار المدرسة - وفق مقطع فيديو أسفل الخبر - لسور خاص في المدرسة ، علما أنّ طلبة المدرسة في المرحلة الأساسية، ما يُحتم العمل على اتخاذ إجراءات وقائية ، حفاظا على سلامتهم.



تربية ناعور توضح

وأكدت من جهتها ، مدير التربية و التعليم لتربية لواء ناعور، الدكتورة وضحا محارب، أن مدرسة القلة في أولوياتها ، وتعمل جاهدة على إيجاد الحلول المناسبة ، لضمان سلامة وصحة طلبتها، قبل أيلول (9) القادم .



ونوّهت محارب ، خلال حديثها لـ "الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم استئجار مبنى بشكل مؤقت لحين بناء مدرسة خاصة ، ليتمكّن الطلبة من تلقّي تعليمهم على أكمل وجه ، ودراسة واقع "الكرفانات" في حال لم يتم استئجار المبنى.



وشدّدت على دور الوزارة الرامي إلى الحرص على الآداء التعليمي للمدارس التابعة لها .



مناشدة من أولياء الأمور



وبحسب أولياء الأمور ، خلال حديثهم لـ"الوكيل الإخباري". فإن المدرسة كونها "كرفان" فهي تشكّل خطرا على الطلبة في فصلي الصيف والشتاء ، عدا على أنها "مقامة" على أرض تعتبر أرضا خصبة للزواحف والحشرات ، ما يُهدد الطلبة ، ويزيد من تخوّف عائلاتهم على صحة وسلامة فلذات أكبادهم.



تربية ناعور : استئجار مبنى جديد هو الحل

وفي متابعة للأمر ، تم التواصل مع رئيس قسم الأبنية في مديرية التربية والتعليم للواء ناعور مع المهندس جهاد الديب ، الذي تعهّد بأنه تم البحث في موضوع المدرسة ، ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ، المتمثلة باستئجار مبنى لغايات تلقي الطلبة تعليمهم في "بناء" سليم ، خالٍ من العقبات التي تشكّل استياء الأهالي .



الديب قال لـ"الوكيل الإخباري" : تم الكشف عن موقع مدرسة القلة الأساسية من قبل المكتب الاستشاري المفوض من قبل (USAID)، ليصار إلى إدراجها في قائمة المدارس التي يبحث في استئجار أو إنشاء مبانٍ لخدمة أبناء المنطقة .



وتابع " مدرسة القلة الأساسية ضمن أولويات الوزارة في هذا الشأن ، وتم طرح عطاء لغايات استئجار مؤقت لعدد من المدارس ، وخلال شهر حزيران الحالي سيتم الكشف عن الموقع ، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها .



التربية : نبحث في الإجراء المناسب

وفي ذات السياق ، أوضح مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم ، المهندس إبراهيم السمامعة ، أنه سيتم بحث استئجار مبنى خاص للطلبة ، قبل حلول العام الدراسي الجديد .



"وفي حال لم يتم استئجار المبنى ، سيتم تهيئة الكرفانات بطريقة تلائم تلقي التعليم الوجاهي للطلبة ، بحيث لا يؤثر ذلك على صحة وسلامة الطلبة "، وفق السمامعة .



وأشار إلى انه سيوعز إلى "تربية ناعور" للوقوف على الأمر ، بأسرع وقت ممكن .



وتعهّد السمامعة ، العمل على اتخاذ الإجراء المناسب ، حيال مدرسة القلة ، بما يضمن صحة وسلامة الطلبة .

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