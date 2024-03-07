قانونية الأعيان تلتقي رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

الوكيل الإخباري - التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الخميس، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية (المحكمة الدستورية)، القاضي جاسم محمد عبود.

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وأكد العين طبيشات عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى توطيد العلاقات وتمتينها من خلال الاستفادة والخبرات المتبادلة بين البلدين على الصعيد القضائي.



واستعرض آلية عمل المحكمة الدستورية الأردنية والمهام المناطة بها، وأبرزها بالنظر في طلبات التفسير الموجهة من مجالس الوزراء والأعيان والنواب، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية 9 قضاة، يعينوا بإرادة ملكية، بحيث تكون مدة العضوية 6 أعوام، ويتم تغيير 3 أعضاء كل عامين.



من جهته، قال القاضي عبود، إن العراق دولة قانون، حيث تم وضع الأسس الدستورية الصحيحة، المستندة إلى العدل والمساواة وضمان الحقوق والحريات، لافتا أن السلطة التنفيذية تنبثق من التشريعية.



وبين أن أبرز مهام المحكمة، التي تتكون من 7 قضاة، النظر في دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير الدستور، والفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والأنظمة، إلى جانب الطعن بعضوية أعضاء مجلس النواب إذا اختلت الشروط الموجبة.



وحضر اللقاء، أعضاء اللجنة القانونية، مقرر اللجنة العين أحمد العبادي، والعين مفلح الرحيمي، والعين محمود أبو جمعة، والعين جورج حزبون، والعين محاسن جاغوب، والعين محمد خير العبابنة، ومن الجانب العراقي، نائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس محمد، والعضوان القاضي حيدر جابر عبد، والقاضي أيوب عباس صالح.