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الجمعة، 09-02-2024 07:38 م

عجلون تكتسي بثوبها الأخضر وترسم لوحة جمالية بألوان الطبيعة

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الوكيل الإخباري - تكتسي العديد من المناطق بمحافظة عجلون بثوبها الأخضر، وارتسمت بلوحة جمالية زينتها الطبيعة الخضراء وانسياب المياه في الأودية والينابيع، وأجوائها العليلة ما جعلها مقصداً للمتنزهين.

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وتتميز عجلون بالتنوع الطبيعي على مدى السهول والروابي والوديان والتي أغلبها دائمة الخضرة وتعكس طبيعتها الجميلة وتشجع على تنشيط السياحة من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.


وشهدت مختلف المناطق في محافظة عجلون، وبخاصة المناطق الشفا غورية مثل راجب وسد كفرنجه، اليوم حركة سياحية نشطة، حيث ارتادها الكثير من السياح والزوار الذين افترشوا جنبات الطرق لاستثمار الأجواء الدافئة للتبقل وجمع النباتات البرية لغايات الطعام أو بيعها.


وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار التي هطلت ستساهم في إنبات البذور البرية التي تتشكل منها المراعي الطبيعية وتخفف التكلفة على مربي الثروة الحيوانية، كذلك نمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار خصوصا البرية منها.

 




 

 


 

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