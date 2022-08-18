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الخميس، 18-08-2022 05:39 م

قبيلات تزور أسرة طالب التوجيهي المرحوم السعود

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الوكيل الاخباري - في مبادرة جسدت معاني الإنسانية، آثرت أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قضاء يوم إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة مع عائلات وأسر وأمهات مكلومات بفقدان فلذات أكبادهن أثناء فترة الامتحانات.

وغابت قبيلات عن حضور المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي لإعلان النتائج وتوجهت إلى إربد لتكون مع عائلة طالب الثانوية العامة أمير فالح سالم السعود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، مستشعرة مشاعر الأمومة لوالدة المرحوم الذي حصل على معدل 94.3 بالمئة، كون المادة الأخيرة التي توفي قبل أن يؤديها من المواد التي يجوز حذفها.

وقالت قبيلات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المواقف الإنسانية التي يسطرها جلالة الملك عبد الله الثاني في مثل هذه الحالات والتي شكلت الحافز والدافع لنا لنكون بين أسر وعائلات فقدت فلذات أكبادها وهم يؤدون رسالة العلم النبيلة.

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