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الخميس، 18-05-2023 11:52 ص

نقيب الألبسة: بضائع عيد الأضحى في الأسواق مطلع حزيران القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن بضائع عيد الأضحى المستوردة بدأت بالوصول على المراكز الجمركية الأردنية وسيستمر وصولها خلال الأسبوعين القادمين .

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وأكد علان اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن في مطلع حزيران القادم بضائع ستكون متوفرة في الأسواق والتي اعتبرها الدفعة الثانية من بضائع الصيف .


ولفت أن بضائع عيد الأضحى هذا العام تمتاز بتعدد الألوان والتصاميم والطراز من حيث المنشأ.


ونوه أن الحركة التجارية ضعيفة خلال الوقت الحالي داعياً إلى الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة حول البيع العشوائي والطرود البريدية والتي تشكل قلق كبير للقطاع التجاري.


 




 

 


 

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