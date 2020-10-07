قرارات جديدة من مجلس التعليم العالي حول دوام الجامعات

الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعديل قراره رقم (326) والمتعلق بعملية التدريس وعقد الامتحانات في الجامعات والكليات الأردنية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021.

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وأتت هذه القرارات بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء للوزارة من المجلس للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وعلى ضوء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصةً أمر الدفاع رقم (7) وتعديلات.



وشملت القرارات؛ الأسس المتعلقة بالتدريس والامتحانات في الجامعات والكليات الجامعية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021، لجميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الاجبارية والاختيارية)، ومتطلبات التخصص، ليتم تدريسها إلكترونياً (عن بعد).



اما المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونياً، تدرس في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



كما تجرى كافة الامتحانات لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على الامتحانات نظام العلامات النافذ في الجامعة ولا يتاح للطالب فيها خيار ناجح/راسب (باستثناء ما تم تحديده في تعليمات الجامعة).

إلى ذلك، طلب المجلس، من مجالس العمداء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد امتحانين كتابيين فقط (منتصف ونهاية الفصل) خلال الفصل الدراسي الأول 2020 / 2021 في الحرم الجامعي، ويستثنى من ذلك المواد والتخصصات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات خاصة للتقييم.



أما بخصوص طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان، فيتم تدريس طلبة السنوات الثلاث الأولى إلكترونياً (عن بعد)، وطلبة الطب البشري للسنوات السريرية الرابعة والخامسة والسادسة وطلبة طب الاسنان للسنتين الرابعة والخامسة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية .



أما ما يتعلق بطلبة كليات التمريض، يتم تدريس طلبة السنتين الأولى والثانية إلكترونياً (عن بعد)، وطلبة السنتين الثالثة والرابعة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية .



وبخصوص طلبة الدراسات العليا، يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) إلكترونياً (عن بعد)، ويتم عقد جميع الامتحانات بما في ذلك امتحان الشامل وامتحان الكفاءة الجامعية والامتحان الوطني في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية.



ويتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة. أما الطلبة خارج المملكة، يترك لمجالس العمداء خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات داخل الحرم الجامعي يترك لمجالس العمداء حرية إجراء الامتحانات إلكترونياً لتقييمهم وبالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة "غير مكتمل" لهم في هذه المساقات.



كما يترك لمجالس العمداء القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري وطلبة طب الأسنان الموجودين خارج المملكة. وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا الموجودين خارج المملكة تتخذ مجالس العمداء الإجراءات المناسبة لتقيمهم الكترونياً (عن بعد).



و فيما يتعلق بطلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع، يطبق على طلبة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.

المصدر - بترا



