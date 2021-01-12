قرارات حكوميـة هامة يترقّبها الأردنيـون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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من المتوقع ان تعلن الحكومة عن اجراءات جديدة للتعامل مع جائحة كورونا خلال الايام القادمة .وستعلن الحكومة عن عودة فتح قطاعات مغلقة ، وغيرها من القرارات الهامة التي يترقبها الاردنيون .بدوره اكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان ان وزارة التربية بصدد اصدار تعليمات تتعلق بعودة الطلبة الى المدارس غدٍ الاربعاء او بعد غد على ابعد تقدير.فيما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة اليوم إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.