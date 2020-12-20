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الأحد، 20-12-2020 12:10 م

لموظفي الحكومة ومتقاعدي الضمان

قراران حكوميان بشأن الرواتب خلال الأسبوع الحالي

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صراف آلي - تعبيرية


الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون قراران هامان ، بشأن صرف الرواتب لموظفي الحكومة ، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي .

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القرار الأول ، صرف الرواتب للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين ، بعد الانتهاء من إرسال كشوفات الرواتب إلى البنوك ، وفق مصدر رسمي صرّح لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق.

 

القرار الثاني، ما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، حيث ستقوم بصرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 كانون الأول الجاري.

 

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