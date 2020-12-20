قراران حكوميان بشأن الرواتب خلال الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون قراران هامان ، بشأن صرف الرواتب لموظفي الحكومة ، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي .

اضافة اعلان



القرار الأول ، صرف الرواتب للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين ، بعد الانتهاء من إرسال كشوفات الرواتب إلى البنوك ، وفق مصدر رسمي صرّح لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق.

القرار الثاني، ما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، حيث ستقوم بصرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 كانون الأول الجاري.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







