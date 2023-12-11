قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمانة عمان، إعفاء الشركات العاملة في بورصة الزهور التابعة لسوق عمان المركزي والواقعة في مجمع رغدان السياحي من بدل الاستغلال للمحلات المستغلة من قبلها في البورصة مع اعفاء الشركات كذلك مدار البحث من اثمان استهلاك الكهرباء والماء.



ووافق المجلس في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على إعفاء كميات تم توريدها إلى معرض الأزهار ونباتات الزينة الأردني الأول من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية.

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وصادق المجلس على إطلاق مسابقة تصميم مفتاح مدينة عمان، بهدف أن يكون أكثر إتساقا مع التطور في مجالات الحياة والفنون البصرية، واستعدادا للتحضيرات الخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وبمناسبة يوم المدينة 2024.



وارتات الامانة تغيير شكل مفتاح عمان الذي تم تصميمه عام 1965 ويعتبر الهدية الرسمية التي تحمل رمزية الترحيب ويقدمها امين عمان باسم اهالي المدينة لملوك ورؤساء الدول الذين يزورون المملكة الاردنية الهاشمية ، وستقوم الامانة اعتبارا من 14 _30 كانون الأول الحالي بالاعلان عن المسابقة من تعليمات وشروط ومواصفات التصميم والتقديم للمسابقة.



واقر المجلس توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الاعمال للتعاون المشترك في تقديم خدمات تساعد الشباب للوصول إلى فرص في سوق العمل وبناء القدرات وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء قاعدة معرفية ونظام متكامل للمعلومات التكنولوجية ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الاردني لتنفيذ برامج وانشطة لرفع قدرات العاملين والفئات المستهدفة من برامج المعهد القضائي وتعزيز اوجه التعاون التنسيق من خلال الندوات والفعاليات والورش والدورات التدريبية والانشطة المشتركة .