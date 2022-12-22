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الخميس، 22-12-2022 03:33 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين نايف حميدي الفايز رئيساً لمجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة.

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كما قرَّر المجلس إنهاء عضويَّة نايف البخيت كرئيس لمجلس مفوًّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وذلك بقبول استقالته.


وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للفايز على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال تولِّيه موقع وزير السِّياحة والآثار متمنِّياً له التَّوفيق في موقعه الجديد، كما قدَّم الشُّكر للبخيت على جهوده خلال عمله رئيساً لمجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة.


وهنَّأ رئيس الوزراء خلال الجلسة الوزير مكرم القيسي بمناسبة صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتعيينه وزيراً للسِّياحة والآثار، متمنِّياً له التَّوفيق والنَّجاح.

 




 

 


 

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