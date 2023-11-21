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الثلاثاء، 21-11-2023 06:32 م

الأردن يبحث آليات زيادة عدد الطلبة الماليزيين الدارسين في جامعات المملكة

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الوكيل الإخباري - أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة زيارة عمل رسمية إلى ماليزيا تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواءً الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة الماليزية.

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وقد ضم الوفد كل من مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إضافةً إلى رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة عبدالله كريشان.


وقد التقى الوفد الأردني خلال رحلة العمل كل من مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الماليزي، ومدراء الدوائر المعنية في الوزارة، إضافةً إلى مدراء وأعضاء مجلس الإدارة في هيئات الابتعاث في أربع ولايات ماليزية هي كوالالمبور، وكلينتان، وترينجانو، وسلانور.

 

واستعرض الوفد الأردني أهم المميزات التي تميز الأردن بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل خاص، وتعتبر عناصر جذب لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن، مثل تميز الجامعات، وسمعة خريجيها، ودخول عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام 2023 إلى التصنيفات العالمية، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل، إضافةً إلى أن الجامعات الأردنية الرسمية تعامل طلبة الشعوب الإسلامية غير الناطقين باللغة العربية،  والراغبين بدراسة تخصصات اللغة العربية، أو تخصصات الشريعة الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث تسديد الرسوم الجامعية.


وقد تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدراسين في الجامعات الأردنية، وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم، إضافةً إلى استقطاب مئات المعلمين الماليزيين للالتحاق ببرامج تدريب خاصة باللغتين العربية، والإنجليزية، كما تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة ماليزيا في مجال التعليم العالي وتضمينها منحاً دراسيةً لطلبة الجانبين، وفي التخصصات والدرجات العلمية التي يحددها كل جانب.


وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أقرها مجلس الوزراء، والتي تضمنت زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والأجنبية، والتي تعتبر أسواق مستهدفة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.


وتجدر الإشارة إلى أن سعادة الملحق الثقافي الماليزي في السفارة الماليزية في عمان الدكتور رضوان عبد رشيد قام بمرافقة الوفد خلال زيارته، كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الماليزيين الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية قد بلغ مع بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 (1846) طالباً وطالبة.

 




 

 


 

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