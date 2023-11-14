اطلاق خدمات إلكترونية في بلدية الطفيلة

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الطفيلة الكبرى اليوم بإجراءات مشروع التحول الرقمي بتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي لتسهيل الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين.

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وبين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات أن البلدية أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية في مرحلتها الأولى ليصار إلى تطبيق زهاء 40 خدمة جديدة ستقدم ضمن المرحلة الثانية والتي سيتم الانتهاء منها قريباً، لإنجاز التحول الإلكتروني وضمان أفضل الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين.



وأكد العدينات أهمية التوجه للخدمات الالكترونية والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.



ولفت الى الخدمات الإلكترونية التي سيتم تطبيقها كتصديق عقود إيجار وتقسيط رسوم الأبنية والعوائد وإيجارات ممتلكات البلدية وخدمة الشكاوى والمقترحات وطلبات الصيانة والخدمات العامة وترخيص أبراج الاتصالات والإعمال الإنشائية وإصدار مخطط موقع تنظيمي وبراءة ذمة مالية على العقار وطلب استرداد تأمينات وغيرها.





