قرارات من رئاسة الوزراء اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تقرير نتائج عملية قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية ( الوافدة ) .

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وأكد وزير العمل يوسف الشمالي خلال إيجاز قدمه لمجلس الوزراء ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 حزيران 2021 بالموافقة على فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة الوافدة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني ، تضمن منح جملة من الإعفاءات المالية تخص رسوم تصاريح العمل وغرامات اذن الاقامة للعمالة غير الأردنية المخالفة .

ولفت الى ان الوزارة اصدرت خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من تاريخ 4 تموز 2021 وحتى تاريخ 2 أيلول 2021 ما مجموعة 112 الفا و 79 تصريح عمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .



وأشار وزير العمل إلى أن عدد العمالة غير الأردنية الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول حتى تاريخ 2/ 9 / 2021 بلغ 310 الاف و 64 عاملا .



على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة اصدارات الطوابع البريدية للعام 2022 والمتضمنة 9 إصدارات بريدية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها حسب الأصول .



والاصدارات التسعة التي تتضمنها الخطة هي : الأزهار البرية في الأردن ، متحف الدبابات الملكي ، سياحة المغامرات في الاردن ، مطار الملكة علياء الدولي ، السلط مدينة التسامح والضيافة الحضرية ، النقوش الثمودية في الاردن ، البحر الميت ، الطيور المهاجرة في الأردن والتنوع الثقافي في الأردن .



وكلف مجلس الوزراء ، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ( ومن خلال لجنة الطوابع البريدية ) بإصدار طابع بريدي خاص بمناسبة فوز مدينة مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة حول اختيار الصور لهذه الغاية .



الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الحكومة الاردنية وجمهورية مصر العربية للأعوام 2021 – 2024 .



ويأتي البرنامج في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والفنية وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والمعاهد في كلا اضافة الى تقديم منح دراسية في الجامعات والمعاهد في مصر والأردن لطلبة البلدين .



كما وافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية أرمينيا حول التعاون في مجالات التربية والعلوم للاعوام 2021- 2026 .



ويعمل الطرفان بموجب البرنامج التنفيذي على اقامة وتطوير روابط مباشرة بين الجامعات والمنظمات العلمية والبحثية في البلدين اضافة الى تقديم منح دراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات .



على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء اعادة تشكيل مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني برئاسة الكابتن هيثم مستو وعضوية المهندس صالح العموش نائبا للرئيس والدكتور هشام المومني عضوا .



يشار الى ان مجلس الوزراء كان قرر في وقت سابق وفي إطار عملية دمج الهيئات المستقلة ، تقليص عدد المفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني إلى ثلاثة مفوضين بدلا من خمسة وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيد الأداء .

